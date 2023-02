Voetballer Ihattaren (21) in Amsterdam opgepakt op verdenking ‘mishandeling vriendin’

inval in woningDe Nederlands-Marokkaanse profvoetballer Mohamed Ihattaren (21) is zondag opgepakt in Amsterdam na een conflict in de relationele sfeer. Dat bevestigen diverse bronnen aan deze site. De politie viel maandagochtend zijn huis in Vleuten (Utrecht) binnen. Er is aangifte tegen de gevallen voetballer gedaan, bevestigt de politie.

Het zou gaan om de mishandeling van zijn vriendin, met wie hij sinds een paar maanden weer samen was. De politie wil de aard van het misdrijf niet bevestigen. ,,Maar je wordt niet zomaar aangehouden. Het gaat hier om iemand die wel vaker iets doet”, zegt een woordvoerder.

De politie viel maandagochtend zijn woning aan de Haarzichtlaan in Vleuten binnen. Op de gevel hangt nu een briefje dat de voordeur is geforceerd en dat de bewoner - Ihattaren dus - zijn nieuwe huissleutel kan ophalen op het politiebureau in Utrecht.

Of er iets is aangetroffen in de woning is niet duidelijk. Het gaat hier volgens de politie om een ‘aanvullende doorzoeking’. ,,Dat gebeurt wel vaker als iemand verdacht wordt van een dergelijk strafbaar feit.”

21ste verjaardag

Ihattarens advocaat Sander Janssen wil op dit moment geen commentaar geven. De profvoetballer zit momenteel vast en het is nog de vraag of hij wordt heengezonden of wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris om te bepalen of hij langer in hechtenis blijft. De oud-speler van PSV en Ajax - die op de dag van zijn arrestatie zijn 21ste verjaardag vierde - wordt in de loop van maandag verhoord. Wat er precies is voorgevallen, is nog niet duidelijk.

De profvoetballer zit al langer in de problemen. De oud-PSV’er speelde vorig jaar langere tijd niet bij Ajax vanwege bedreigingen aan zijn adres. Die zouden voortkomen uit zijn relatie met influencer Yasmine Driouech. In september, vlak nadat hij zich met haar verloofde, brandde de grijze Porsche Panamera van Ihattaren uit in Utrecht. De twee gingen uit elkaar, maar waren sinds enige tijd weer samen.

De voetballer is enige tijd onder de hoede geweest van ex-international Wesley Sneijder. Die trok na twee weken weer zijn handen van de voetballer af, omdat hij zich niet aan de afspraken hield. ,,Het gaat niet echt best nee, het wordt een moeilijk verhaal”, vertelde Sneijder, die grote plannen had met Ihattaren. ,,Hij is er twee dagen serieus mee bezig geweest en toen werd het weer minder.”

Tekst gaat verder onder deze video

Auto in brand gestoken

In elk geval houdt deze vermeende mishandeling geen verband met zijn eerdere arrestatie in november. Toen werd Ihattaren beschuldigd van een bedreiging. Het zou gaan om een ‘zaak van geruime tijd geleden die nog bij de politie in onderzoek is’., stelt zijn advocaat Sander Janssen. Volgens Janssen kende de ex-PSV’er een ‘veelbewogen periode’, maar had hij de laatste tijd ‘de weg weer naar boven gevonden’.

Trainen bij Juventus

Ihattaren doorliep de jeugdopleiding van PSV, voordat hij in de zomer van 2021 de overstap maakte naar Juventus. De Italiaanse club verhuurde de linkspoot direct aan Sampdoria, waar hij al snel weer vertrok. Hij arriveerde vervolgens met een grote trainingsachterstand bij Ajax, met het voornemen om weer iets van zijn carrière te maken. De Utrechter begon veelbelovend aan de voorbereiding op het seizoen, maar vanwege privéredenen kwam hij lange tijd niet meer op de club. Ajax, de politie en de zaakwaarnemer van Ihattaren wilden nooit op die berichten reageren.

Ihattaren is op dit moment contractspeler van Juventus. Na zijn mislukte uitstap naar Ajax moest hij zich daar weer melden en hij zou daar ook daadwerkelijk weer aan het trainen zijn gegaan, zij het nog ver weg van het eerste elftal. Ihattaren had van Juventus tijdelijk vrijaf gekregen om in Nederland te verblijven.

Ihattaren staat in Italië nog tot medio 2025 op de loonlijst, maar zijn sportieve toekomst is volledig ongewis. Afgelopen winter waren er nog clubs in het Midden-Oosten voor hem in de markt, maar dat kwam niet rond. In Nederland hebben weinig clubs nog interesse om met hem samen te werken.