Voetballer Rai Vloet reed 203 km per uur toen hij Gio (4) doodreed: ‘Was met mijn cruisecontrol bezig’

,,Wat ik nog weet: ik was op een feestje in Amsterdam, in coronatijd nog, het feest werd voortijdig beëindigd,” aldus Vloet maandagmorgen in de rechtbank. ,,Ik zou in Amsterdam blijven, maar we maakten een nieuw plan: naar Rotterdam gaan. Zonder na te denken ga je dan rijden... Ik was op mijn stuur bezig met mijn cruisecontrol en op dat moment gebeurt het ongeluk.”

Vloet veroorzaakte in november 2021 op de A4 bij Hoofddorp een ongeluk. Hij reed met zijn Golf GTI achterop een auto waarin de 4-jarige Gio, zijn ouders en twee andere kinderen zaten. Gio bezweek later in het ziekenhuis. Vloet bleek veel te hard te hebben gereden en te veel alcohol te hebben gedronken.

Volgens de rechtbank reed Vloet 203 kilometer per uur. ,,Dat is héél hard. En u zegt dat u met de cruisecontrol bezig was, dat is een beetje laat met deze snelheid.” Volgens Vloet reed hij in zijn beleving 130 kilometer per uur.

Vloet (27, ex-speler van onder meer PSV, NAC en Heracles) zegt dat hij twee à drie glazen sterke drank op had. ,,Ik weet dat ik zelf verantwoordelijk ben. Ik ben denk ik een uurtje op dat feest geweest. Dan besef je niet dat de alcohol die je hebt genuttigd al te veel is.” De vriend met wie hij mee was, had drugs gebruikt. Vloet wist dat niet, zegt hij. ,,Dat hoorde ik pas van mijn advocaat.”

‘Ik was in shock’

Vloet bleek na onderzoek twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol te hebben gedronken. Vloet voetbalde voor Heracles toen het drama plaatsvond, maar door het ongeluk werd zijn situatie onhoudbaar. Hij sprak niet meteen de waarheid over wie er achter het stuur zat. Waarom niet, vraagt de rechter. ,,Ja, ppfoeh.... Ik was in shock, je bent in andere ‘staat van dienst’, zeg maar.”

Vloets stem trilt af en toe. Vloet zegt dat ‘als hij had geweten dat het zo ernstig was, hij wel meteen zou hebben gezegd dat hij achter het stuur zat’. De officier van justitie en de rechter zijn daar kritisch over, het lijkt niet helemaal te kloppen met het moment dat Vloet hoorde dat er een kind was overleden. Vloet stamelt, hij zegt dat hij in shock was, dat hij dacht dat iedereen in goede handen was, dat hij niks voelde op dat moment.

En wat voelt hij nu over die avond: ,,Alleen maar pijn, zoveel spijt, iets wat ik de rest van mijn leven moet ondergaan.”

Vloet voetbalt tegenwoordig in Rusland, maar is wel naar de rechtszaak gekomen. ,,Nederland werd een beetje onbewoonbaar, zeg maar”, zei hij daarover. De familie van Gio is er ook en heeft een foto van hem neergezet, drie meter links achter Vloet. Ze zijn bang dat hij zijn straf niet gaat uitzitten, dat hij een Russisch paspoort zou willen hebben. Dat is niet zo, reageert hij.

Moeder: ‘Had jij dan helemaal geen spijt?

De moeder van Gio heeft gebruik gemaakt van het spreekrecht. Ze zegt dat ze tegen Gio schreeuwde dat-ie moest reageren toen ze hem zag hangen in zijn gordel, net na de klap. ,,Hoe moeten wij in vredesnaam verder? Alles onze Gio ontnomen, hij mag niet meer groot worden.”

Ze wilde ook speciaal iets tegen Rai Vloet zeggen: dat ze een interview gaven aan De Telegraaf toen ze zagen dat hij weer een wedstrijd wilde gaan spelen bij Heracles, om Gio een naam te geven. ,,Had je dan helemaal geen spijt? Ons leven stond stil en jij ging door alsof er niks gebeurd was.” Vloet draait zich om en luistert als de familie spreekt.

De strafeis wordt later vandaag verwacht.

