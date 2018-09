Voetballertje (13) overlijdt na botsing met keeper

Een 13-jarige jeugdspeler van voetbalvereniging MvR uit het Gelderse 's-Heerenberg is vandaag overleden nadat hij tijdens een thuiswedstrijd in botsing was gekomen met een andere speler. De verslagenheid bij de voetbalclub is enorm.

Het ongeluk gebeurde vanmorgen tijdens een bekerwedstrijd van de C3 tegen Dieren op sportpark De Boshoek. De jongen kwam met zijn hoofd in botsing met de keeper. Hij raakte bewusteloos.

,,Het zag er meteen ernstig uit’’, zegt Willy Stein, oud-voorzitter van MvR, die tijdens de wedstrijd van de C3 op het voetbalveld aanwezig was. ,,We hebben onmiddellijk 112 gebeld. Op het veld is een AED aanwezig. Die is gebruikt. Maar de hartslag viel weg en de ademhaling viel weg.’’

'Geen woorden voor'

De jeugdspeler is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Daar is hij enkele uren later overleden. Na het ongeluk is de wedstrijd onmiddellijk gestaakt. ,,We zijn allemaal vreselijk van slag’’, zegt Stein. ,,Hier zijn geen woorden voor.’’

Vanmiddag is besloten om alle wedstrijden van MvR dit weekeinde af te gelasten. Voor ouders en teamgenoten van de jongen uit de C3 is op de Boshoek een bijeenkomst belegd. Daarbij is onder meer ambulancepersoneel aanwezig. Ook Slachtofferhulp is ingeschakeld. Stein: ,,Die heeft geadviseerd om ouders en spelertjes vooral met elkaar te laten praten.’’