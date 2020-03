Voetbalwedstrijden en grote Brabantse evenementen van de baan, Indoor Brabant onzeker

Alle wedstrijden in het betaalde voetbal in Brabant worden komend weekend verboden. Dat hebben de burgemeesters van Den Bosch, Tilburg en Eindhoven bekend gemaakt. Ook diverse evenementen worden stopgezet of verboden. Over paardenspringwedstrijd Indoor Brabant in Den Bosch wordt onderhandeld of die is op te knippen in deelevenementen met maximaal duizend bezoekers. Als dat niet lukt, wordt ook die verboden.

Het gaat om de thuiswedstrijden van PSV, Willem II en RKC Waalwijk tegen respectievelijk FC Emmen, Heerenveen en FC Groningen. Die gaan komende speelronde niet door. Amateurvoetbal gaat voorlopig wel door. Maandag wordt de situatie in Brabant opnieuw bekeken.

Het internationale paardensportevenement Indoor Brabant (dat tegenwoordig The Dutch Masters heet) is nog niet definitief geschrapt. Dat zegt Maarten van der Heijden, technisch directeur van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). ,,Op dit moment bekijken we of er in een andere vorm kan worden gereden, bijvoorbeeld met een maximaal aantal toeschouwers van 1000,” aldus Van der Heijden.

Alle maatregelen zijn bedoeld om het snel in Brabant om zich heen grijpende coronavirus tegen te gaan. De provincie neemt extra maatregelen omdat het virus in Brabant het hardst toeslaat: Brabant telt met 157 de meeste besmettingen. Naast de betaald-voetbalwedstrijden gaat het ook carnaval in Oosterhout niet door plus concerten en dancefeesten. De burgemeesters doen een oproep aan alle evenementen met duizend mensen of meer om die af te gelasten of ‘er verstandig mee om te gaan'. De Career Expo in de TU Eindhoven wordt per direct stopgezet.

Ook wordt Brabanders opgeroepen een week lang terughoudend te zijn met sociale contacten. Maar Brabant gaat niet op slot, benadrukken de burgemeesters. Kroegen en horeca blijven open, maar iedereen wordt gevraagd voorzichtig te zijn. Ook met bijvoorbeeld bezoeken aan oudere familieleden.

Burgemeester Jorritsma (Eindhoven) sprak tijdens de persconferentie van ‘de moeilijkste afwegingen in zijn loopbaan’. De oproep is verder om basisscholen en kinderopvangcentra open te houden. Zorg voor opvang in de klas, desnoods met hulp van ouders. Kinderen bij opa en oma brengen is nu juist niet verstandig. Opvang is de komende week belangrijker dan onderwijs.

Over contacten in de kroeg zeggen de burgemeesters: als we jong zijn en gezond van leden, dan kan dat. Maar wees voorzichtig met het weekenduitstapje naar opa en oma. Dan bestaat de kans dat je besmetting overdraagt.