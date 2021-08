Vogelaar Nico: ‘Ik groeide op in een land dat één groot natuurgebied was, nu is het een stinkende vlakte’

Politie zoekt voor vierde keer naar vermiste Sumanta Bansi in recreatie­ge­bied

10:29 De politie zoekt vandaag voor de vierde keer naar het lichaam van de sinds 2018 vermiste Sumanta Bansi in recreatiegebied De Hulk in Scharwoude. De aanleiding is dat speurhonden van stichting Signi onlangs zijn aangeslagen op een bepaalde plek in het gebied.