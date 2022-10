Vogelgriep al een jaar in Nederland: ‘Adviseer honden aan de lijn te houden’

update Beste vriendin van Anne Frank (93) overleden: ‘Mensen mogen de holocaust niet vergeten, haar drijfveer’

Hannah Elisabeth Pick-Goslar, de beste vriendin van Anne Frank, is vrijdag overleden op 93-jarige leeftijd. Dat meldt de Anne Frank Stichting. De begrafenis van Goslar zal plaatsvinden in Jeruzalem, waar zij ook woonachtig was. Op de site van de stichting is een in memoriam geplaatst. ‘Het verhaal van Anne was voor haar een manier om het verhaal van de holocaust levend te houden.’

