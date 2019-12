‘Volgens minister kán Koetsiertje-moordenaar op vrije voeten komen... Maar het móet niet’

De in Turkije geboren Nederlander Cevdet Yilmaz werd in 1983 veroordeeld tot een levenslange celstraf omdat hij na een ruzie in het Delftse café 't Koetsiertje zes mensen doodschoot, onder wie een klein meisje. In die jaren was levenslang nog niet letterlijk levenslang en bestond de kans op gratie. Yilmaz werd in 2001 in een tbs-kliniek geplaatst met het oog op resocialisatie. Maar in 2004 sprak toenmalig minister van justitie Donner ineens hardop uit dat Nederland levenslang gestraften daadwerkelijk levenslang achter slot en grendel wil houden.