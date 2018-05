Volkert van der G. aanwezig bij kort geding

Het Openbaar Ministerie (OM) wilde gisteren nog niet reageren op de wens en de eis van Van der G. Maar de familie van Fortuyn liet via haar advocaat meteen weten dat ze hem graag naar het buitenland zien vertrekken.



Van der G. (48) moet zich nu nog eens in de drie weken melden bij de reclassering. Deze meldplicht is hem opgelegd als een van de maatregelen voor zijn voorwaardelijke invrijheidstelling in mei 2014.



De moordenaar van Pim Fortuyn werd in 2003 veroordeeld tot achttien jaar celstraf voor de moord op de politicus in mei 2002. In hoger beroep kwam het gerechtshof in Amsterdam tot dezelfde straf. Nadat hij twee derde van zijn celstraf had uitgezeten, kwam hij vier jaar geleden onder voorwaarden vrij. Met aftrek van zijn voorarrest zou zijn straf er in 2020 op zitten.