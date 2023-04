Volop zon op eerste paasdag, maar mooie weer is van korte duur

De temperatuur stijgt op veel plaatsen naar zo’n 15 graden. Het westen van het land heeft nu last van bewolking, maar vanuit het oosten komen er snel meer opklaringen. Wie in de tuin wil werken, doet er verstandig aan om dat juist vandaag te doen. Het blijft overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af, waardoor het ook warmer aanvoelt dan de afgelopen dagen.

Het mooie weer is echter maar van korte duur. Vanaf morgen wordt het weer wisselvalliger en valt er ook geregeld flink wat regen. De dag begint nog wel droog, maar de wind neemt toe en in de middag valt in het westen de eerste bui. Het regengebied trekt dan oostwaarts over ons land.