Volwassenen met ADHD: ‘Had ik dit veertig jaar geleden maar geweten’

Bij ADHD denk je vaak aan kinderen, maar in Nederland lijdt 3 tot 5 procent van de volwassenen aan de stoornis. Dat betekent dat vijf op de honderd volwassenen onrustig, chaotisch, impulsief en snel afgeleid zijn. ,,Dat is heel lastig als je een baan hebt en een gezin met kinderen’’, zegt psychiater Sandra Kooij, hoofd van de afdeling ‘ADHD bij volwassenen’ bij PsyQ in Den Haag. ,,Wat veel mensen ook niet weten, is dat ADHD veelvuldig voorkomt bij ouderen: drie op de honderd 60-plussers heeft ADHD. Kinderen groeien er soms nog overheen, al naar gelang de hoogte van het IQ en de mate van steun en begrip in de omgeving. De kans dat dat bij volwassenen gebeurt, is nihil. Die komen er niet meer vanaf.’’