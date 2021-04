Vondelpark in Amsterdam weer dicht wegens drukte

Het is volgens de gemeente Amsterdam opnieuw te druk in het Vondelpark. De vier zij-ingangen zijn daarom tijdelijk gesloten, zo laat de gemeente rond 14.00 uur weten via Twitter. Dat gebeurde gisteren ook al.

De gemeente meldt via Twitter dat mensen het park alleen nog kunnen verlaten. Zaterdag werden de zij-ingangen van het park ook al afgesloten wegens drukte vanwege het lekkere weer. Ook het kleinere Sarphatipark in Amsterdam werd afgesloten.



Vanwege het mooie weer hebben veel mensen de parken in de hoofdstad opgezocht. De gemeente vraagt mensen drukke plekken te mijden, voldoende afstand te houden en dichtbij huis te genieten van het weer.

Het was de afgelopen tijd wel vaker te druk in het Vondelpark, waardoor de toegang werd gesloten. Dit gebeurde om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Lente

Ook komende dagen liggen de temperaturen voor het eerst deze aprilmaand boven normaal. Dinsdag is in het binnenland lokaal 17 graden mogelijk. ,,Daarmee mogen we het met recht even lenteachtig noemen!” aldus meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza.

Vanaf woensdag neemt de buienkans geleidelijk af en de zon krijgt meer ruimte. Het wordt dan nog zacht met maximaal 15 graden in het binnenland. Vanaf donderdag gaat de temperatuur weer gevoelig omlaag met 12 graden en richting volgend weekend blijft het kwik waarschijnlijk zelfs steken op een graad of 10. In de nachten kan het dan lokaal weer een graadje vriezen.