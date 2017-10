Voor de vierde nacht op rij brand in Gelders dorpje Epe

Mislukte be­vrij­dings­ac­tie tekent nietsontziende Mocro-maffia

11 oktober De man die vandaag door leden van de Amsterdamse onderwereld op een spectaculaire wijze met een helikopter uit de gevangenis in Roermond had moeten worden gehaald zou Benaouf A. zijn. Hij wordt ook wel gezien als een spil in de Amsterdamse Mocro-oorlog en was een van de doelwitten van de beruchte dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt. De mislukte bevrijdingsactie is een nieuw, bizar incident in de oorlog binnen de zogeheten Mocro-maffia.