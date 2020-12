Voor derde avond op rij onrustig in Veen, opnieuw auto’s in brand gestoken

Update + Video Burgemees­ter over vuurwerkin­ci­dent in Veen: ‘Afgelopen nacht was een dieptepunt’

26 december VEEN - ,,Dat hulpdiensten zijn bestookt met vuurwerk is een dieptepunt.” Dat stelt burgemeester Egbert Lichtenberg van de gemeente Altena in een reactie op de gebeurtenissen in Veen van vrijdagavond. Hij roept betrokkenen op om in gesprek te gaan met dorpsbewoners om eens goed na te denken over of ‘dit gedrag nog wel passend is bij deze tijd van het jaar’.