Voor duizenden euro’s schade aan voetbalveld door wilde zwijnen: ‘Ravage is verschrikkelijk’

Hij schrok zich kapot, de Germania-vrijwilliger die op tweede kerstdag even een wandelingetje over sportpark Noord maakte. Een groot deel van veld 3 (‘het trainingsveld’) zag eruit zoals het er normaal alleen uitziet na een hotseknotsbegonia-wedstrijd in de stromende regen. Overal kuilen en modderhopen. Van de fijne grasmat waar het tweede, het derde en het meisjesteam normaal zo lekker trainen en wedstrijden spelen, was weinig over.