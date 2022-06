Voor het eerst apenpokkenvirus vastgesteld bij een kind

,,Gezien de symptomen is er in ieder geval geen vermoeden van misbruik”, aldus de zegsvrouw. ,,Er is bron- en contactonderzoek uitgevoerd en betrokkenen zijn geïnformeerd.”

Inmiddels is bij 257 mensen in Nederland apenpokken vastgesteld, 46 meer dan afgelopen vrijdag. Op dit kind na, gaat het in alle gevallen om mannen die seks hebben met mannen.

Mensen die het apenpokkenvirus oplopen, kunnen eerst last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en vermoeidheid. Na een paar dagen krijgen ze ook blaasjes op de huid. Tot de korstjes zijn afgevallen, is iemand met apenpokken besmettelijk voor anderen, meldt het RIVM. Dat kan twee tot vier weken duren. Verreweg de meeste mensen genezen vanzelf. Het virus kan wel gevaarlijk zijn voor mensen die al een verzwakte weerstand hebben, voor kinderen en voor zwangeren, liet het RIVM eerder weten. ,,Maar dat is op basis van de informatie die we hebben over de klassieke variant in West-Afrika. Of dat voor deze ook geldt, is nog onduidelijk.”