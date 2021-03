Voor het eerst dit jaar 20 graden in Nederland

VideoVoor het eerst dit jaar is de grens van 20 graden in Nederland overschreden. In het Limburgse Arcen is vanmiddag een temperatuur van 20,1 graden gemeten.

Ook in Ell en in Eindhoven werd de 20 graden gehaald. Van een officiële warme dag is nog geen sprake. Daarvoor moet het in De Bilt ook 20 graden of warmer zijn.

Meestal wordt de eerste warme dag in april gemeten, maar soms al eerder. Afgelopen dertig jaar gebeurde het gemiddeld eens per drie jaar dat de eerste warme dag vóór april al genoteerd werd. In 2019 werd op 27 februari al de eerste warme dag gemeten met 20,5 graden in Arcen. Dit was tevens de warmste winterdag ooit.

Volop zon

Ook de komende dagen zal de zon volop schijnen. Morgen en woensdag staat er nauwelijks wind. De temperatuur kan daardoor nog iets hoger uitkomen dan vandaag en ook voor het gevoel is het dan in de middag nog een stuk warmer. Het kwik loopt in het binnenland op naar 18 tot 22 graden. ,,Misschien dat we woensdag wel rond 23 graden uitkomen op de warmste plekken in het land", beweert meteoroloog Alfred Snoek van Weerplaza. ,,Beide dagen is het zonnig met hooguit een paar dunne wolkenslierten waar de zon moeiteloos doorheen komt.”

Zonaanbidders komen deze dagen helemaal aan hun trekken. Snoek: ,,De aanwezige sluierwolken zijn wat dat betreft niet hinderlijk en dus kun je voor het eerst dit jaar echt genieten van de zon. Zonnestralen zorgen voor een positief gevoel en voor de aanmaak van vitamine D, maar let er wel op dat je de zonnebrandcrème niet vergeet. De UV-index is dan misschien nog niet zo hoog als in de zomermaanden, maar na het winterseizoen moet de bleke huid nog wel even wennen aan een UV-index van 3 tot 3,5. Bij veel Nederlanders zal bij deze zonsterkte na 30 minuten de huid al rood kleuren.”

Saharastof

Vooral woensdag komt er met de zuidelijke wind vrij veel Saharastof richting ons land. Misschien dat daardoor de zon wat flets wordt in delen van het land en de zonsondergang er prachtig uitziet.

Donderdag komt koudere lucht onze kant op. ,,Het zou zomaar kunnen dat het in het uiterste noorden van het land krap 10 graden wordt, terwijl de temperatuur in het zuiden nog tot ruim 20 graden weet op te lopen", aldus Snoek. ,,Vanaf vrijdag zit het hele land in de koele lucht met maximumtemperaturen die slechts rond een graad of 10 uitkomen.”

