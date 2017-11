Voor het eerst sleept gezonde roker de tabaksindustrie voor de rechter

,,Ik vind het niet mijn schuld dat ik verslaafd ben,’’ zegt de studente strafrecht. ,,Als je jong bent, ben je helemaal niet bezig met de gevolgen van wat je doet. Ik ben op een schoolfeest begonnen, toen was ik 14 of zo. Veel oudere leerlingen rookten al. Vanaf mijn 15de begon ik echt regelmatig te roken. Pas jaren later kom je erachter dat mensen longkanker krijgen en waardoor. Toen rookte ik al jaren. Dat is wat de rookindustrie wil: jonge mensen verslaafd maken. Om geld te verdienen. Dat is zo naar. Ik hoop dat meer gewone rokers gaan inzien wat ze is aangedaan.’’



De op handen zijde strafzaak draait om het feit dat de tabaksindustrie bewust mensen verslaafd zou willen maken. Dat gebeurt via de ‘sjoemelsigaret’. In alledaagse sigaretten zitten kleine gaatjes die ervoor moeten zorgen dat de roker minder schadelijke stoffen inhaleert. Onderzoek heeft uitgewezen dat rokers met hun mond en lippen de gaatjes deels afsluiten en daardoor juist meer nicotine krijgen dan is toegestaan.