Voor kinderen hinderlijke clown ontkomt aan klopjacht

De politie en de brandweer kamden het bos in de omgeving van de Engelenburgstraat en de Staverdenstraat in Presikhaaf uit. Daar zou de man zich even na 17.00 uur schuilhouden. De politie maakte ook een melding van de man via Burgernet. Rond 18.15 werd de zoektocht gestaakt.



De omgeving van het bos waarin naar de man werd gezocht, was tijdelijk afgezet. De brandweer zette een drone in met een warmtebeeldcamera, maar dat mocht niet baten. Volgens de politie is het niet de eerste keer dat de clown kinderen lastigvalt in Presikhaaf. Hij zou vaker rondhangen bij een speeltuin.