Voor mijn gevoel ben ik de enige in mijn buurt die het milieu wil redden

‘In de toekomst is Nederland eerder één grote stad dan één groot dorp’

15:00 ‘Dorpsjongen’ in hart en nieren Wim Daniëls (64) schreef een lofzang op het dorpsleven. Op ons verzoek kijkt hij in zijn geboorteplaats Aarle-Rixtel of het verenigingsleven en het dorpsgevoel te lijden hebben onder de vergrijzing en de oprukkende stad.