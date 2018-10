‘Voor ons is Spiel het paradijs op aarde’

Wie: Frank van Wanrooij

Frank van Wanrooij is spellengek. Al jaren. Thuis in de kast staan er zeker driehonderd bordspellen. En na Spiel 2018 wordt zijn collectie verder aangevuld. De Brabander is fanatiek lid van spellenvereniging Roll the dice. Samen met zo'n dertig leden bezoekt hij vier dagen lang Spiel 2018. ,,Wij kijken het hele jaar uit naar deze beurs. Voor liefhebbers van bordspellen is Essen het middelpunt van de wereld. Hier worden 2.500 nieuwe spellen gepresenteerd. Alle uitgeverijen, groot en klein, zijn hier. Ik kijk vooraf heel goed wat waar staat uitgestald, zodat we gericht spellen kunnen spelen waarvan wij denken dat het iets voor ons is”, aldus Frank terwijl hij een potje Fertility speelt. Uiteraard een nieuw spel. ,,Het ziet er makkelijker uit dan het is. Fertility is een gelaagd spel, in de categorie strategische spellen. Als er wat diepgang in zit, vind ik dat een grote plus. En ook voor onze club is het een goed bordspel. Het moet niet te makkelijk zijn, maar als er een uitleg van veertig A4’tjes bij zit, is het ook niet geschikt.” Frank doet op de laatste Spieldag, zondag, pas zijn aankopen. ,,Dan heb ik alles getest en kan ik inslaan. Thuis gaat het feestje vrolijk verder.”

Wie: Geert en Bianca De Vylder

Volledig scherm Catan-fanaten Bianca en Geert De Vylder. © Koen Verheijden

Een sticker met ‘Catan’ op hun kleding verraadt dat Bianca en Geert DeVylder (zij uit Nederland, hij uit België), liefhebbers zijn van een van de beroemdste bordspellen ter wereld. Het is de derde keer dat het echtpaar Spiel bezoekt. Geert: ,,Ik spaar al tien jaar alles van Catan. Niet alleen alle speldozen en uitbreidingen, maar ook andere spullen met het Catan-logo. Denk aan kussens, bekers of kleding. Ik probeer mijn collectie zo compleet mogelijk te krijgen.” Zijn dierbaarste Catan-bezit? ,,Een 3D-versie van het spel. Dat is een paar jaar geleden in een beperkte uitgave op de markt gebracht. Via internet heb ik uiteindelijk een van de weinige exemplaren kunnen bemachtigen. Dat was puur geluk, want ik ben niet de enige Catan-fanaat”, glimlacht de Belg. De kinderen van het stel zijn deze keer niet mee, maar zijn ook besmet door het spelletjesvirus. ,,Ze zijn 6 en 9 jaar oud en spelen nu nog Catan-Junior. We doen altijd mee, nog even en ze kunnen de volwassen versie spelen.”

Wie: Bert Calis



Volledig scherm Spellenscout Bert Calis. © Koen Verheijden