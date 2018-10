Voor vriendschap met Turkije vergeten alle leiders hun principes

Er was vorige week, drie dagen lang, de nodige ophef over het staatsbezoek van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aan onze oosterburen.



De grootste kritiek bestond hieruit: terwijl Turkije zienderogen verandert, waarbij persvrijheid met de voeten wordt getreden en de democratie gevaar loopt, mag de grote autocraat van het land zonder veel tegenwerking in een moskee in Keulen lopen.



Maar de Duitse president Steinmeier had tijdens het staatsbanket toch wat kritische noten te kraken. Hij hekelde het mensenrechtenbeleid van Erdogan. Door al het commentaar van oppositiepartijen voelde hij zich genoodzaakt dit te doen.



