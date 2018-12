Voor wie de weg op gaat: pas op, het is spekglad!

Het KNMI heeft code geel afgegeven (met uitzondering van het noorden). De weerdienst waarschuwt voor ‘zeer lokale gladheid door bevriezing van natte weggedeelten’. In de loop van de ochtend verdwijnt de gladheid weer.

Rijkswaterstaat waarschuwt dat twee rijstroken op de A2 bij Nieuwegein in het midden van het land zó glad zijn, dat ze tijdelijk zijn afgesloten. Er is een ongeluk gebeurd. Automobilisten wordt geadviseerd om te rijden, want er staat al een lange file. Rond kwart voor acht stond er 22 kilometer file.

Greppel

In het Zeeuwse Tholen zijn in alle vroegte al zes automobilisten overvallen door de gladheid en gleden van de weg af. In alle vroegte zijn op Tholen al vier auto’s, los van elkaar, van de weg gegleden. Zo belandde er een busje in een greppel en twee personenauto's in een sloot. De bestuurder van het busje is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Twee automobilisten raakten gewond.

Bij het Overijsselse Kloosterhaar is een busje op zijn kop in een weiland beland door de spekgladde weg. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. In het Brabantse Drunen belandde een auto op z'n kop in de sloot.

Ook fietsers wordt aangeraden voorzichtig te zijn. Volgens een wijkagent in Leidschendam zijn er in het gebied al ‘veel’ fietsers onderuit gegaan vanochtend.