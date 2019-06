Vooral kind van hoogopgeleide ouders speelt nooit buiten

Dat blijkt uit representatief onderzoek van Jantje Beton dat vandaag verschijnt. Hoe hoger de opleiding van de ouders, hoe minder hun kinderen buitenspelen. Kinderen spelen liever binnen, met name om te gamen. Met als gevolg dat er ook nauwelijks speelmaatjes in de buurt zijn te vinden. De meeste kinderen die nooit buitenspelen, komen uit Zuid-Holland. In Zeeland komt dat daarentegen nauwelijks voor.



Jantje Beton - een goed doel dat kinderen stimuleert meer buiten te spelen - vindt de bevindingen zorgelijk. Dat kinderen tussen de 4 en 14 jaar minder buitenspelen blijkt al jaren, maar dat 1 op de 7 altijd binnen zit is nieuw. ,,We vinden deze cijfers schrikbarend. We wisten wel dat sommige kinderen weinig buitenspelen, maar nooit...”, brengt directeur Dave Ensberg-Kleijkers uit.



Vooral hoogopgeleide ouders in de Randstad hebben grote moeite om hun kinderen naar buiten te krijgen. Uit het onderzoek blijkt dat de ouders niet genoeg tijd hebben om hun kinderen actief aan te moedigen om naar buiten te gaan. Bovendien laten zij hun kinderen vaak zelf bepalen of en hoe lang ze buitenspelen. ,,We zien dat deze ouders beschermender zijn over hun kind en zelf weinig buitenspeelden toen ze jong waren. Als je zelf die ervaring niet hebt, moedig je je kind minder aan”, aldus Ensberg-Kleijkers.