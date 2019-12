Voorarrest neef Taghi verlengd; nog steeds verdacht van betrokkenheid moord Derk Wiersum

De 26-jarige neef uit Maarssen zit nog steeds in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaten. De recherche heeft in een van de voertuigen die zijn gebruikt bij de liquidatie op de advocaat van kroongetuige Nabil B. informatie gevonden die gekoppeld kon worden aan Anouar, waarna hij door een arrestatieteam van de politie werd klemgereden en aangehouden. Sindsdien zit hij vast.



Hij is geen onbekende van de politie: hij staat bekend als plofkraker. Begin 2016 pleegde hij met Sadik C. en Kevin H. een plofkraak in het Duitse Meppen, waarna ze in een Audi RS4 met 250 kilometer per uur terug naar Nederland reden. Bij de vlucht crashte de Audi: Sadik stierf ter plekke, Kevin bleef zwaargewond achter. Anouar ontkwam, maar de taxichauffeur die hem bebloed naar een hotel bracht, seinde de politie in. Hij werd tot vier jaar cel veroordeeld.

De advocaat van Anouar Taghi, André Seebregts, denkt dat het bewijs dat het Openbaar Ministerie (OM) denkt te hebben niet overtuigend is. ,,Ik kan er gezien de beperkingen niet veel over zeggen. Maar als ze een sterke zaak zouden hebben tegen cliënt, dan zou hij wel meteen 90 dagen hebben gekregen zoals gebruikelijk in dit soort zaken.”

Een woordvoerder van het OM wil slechts kwijt dat er om 60 dagen is gevraagd. Waarom er geen 90 dagen zijn gevraagd, wil het OM niet zeggen ‘in verband met het lopende onderzoek'. Eerder werd de verdachte bijgestaan daar Wesley van Soest, maar inmiddels heeft Seebregts met zijn kantoorgenoot Daniëlle Troost de zaak overgenomen. Seebregts kan niet zeggen wat de reden van de overstap van zijn cliënt is.

Moord op advocaat

De 44-jarige advocaat Derk Wiersum werd in september van dit jaar bij zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert van vermoord. Hij was de raadsman van kroongetuige Nabil B., die zeer belastende verklaringen heeft afgelegd over de organisatie van Taghi. Hij wordt door justitie verantwoordelijk gehouden voor een groot aantal liquidaties in met name de Utrechtse onderwereld.

Een week nadat bekend was geworden dat Nabil B. kroongetuige was, werd zijn volstrekt onschuldige broer Reduan al vermoord. In september volgde een nieuwe schokkende moord, ditmaal op zijn advocaat. Eerder werden al drie andere verdachten aangehouden. Een van hen zit nog steeds vast.