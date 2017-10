Voorburgs bruidspaar stierf op huwelijksreis toch niet door misdrijf

Onschuldig herfstzonnetje? Echt niet! Smeren!

13:20 Of smeren nog nodig is nu de zon minder krachtig schijnt? Mischa Stubenitsky van KWF Kankerbestrijding kan er een ultrakort antwoord op geven: ja. ,,De zon is inderdaad iets minder fel in de herfst, maar je kan toch nog lelijk verbranden als je een paar uur onbeschermd in de tuin of op het terras zit.’’