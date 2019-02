Voorlopig geen politieonderzoek naar betasten honden op Dogshow Eindhoven

Bij de Dogshow in Eindhoven zijn deze week meerdere honden betast aan hun geslachtsdeel. Onder meer dierenbeschermingsorganisatie House of Animals maakte daar undercoverbeelden van. De politie heeft naar eigen zeggen andere beelden ontvangen, maar kan op basis daarvan geen strafbare feiten constateren.

Op de beelden van House of Animals valt te zien dat verschillende mannen bij zeker drie teefjes met hun vingers over hun vulva wrijven en penetreren. Sinds een aantal jaar zijn ontuchtige handelingen met een dier verboden. De maximale straf hiervoor bedraagt achttien maanden cel.

Maurice Peperkamp, voorzitter van de Eindhovense Dogshow, spreekt van een storm in een glas water. Hij beaamt dat de handelingen van de hondenbaasjes in kwestie 'absoluut niet door de beugel kunnen’. ,,Maar het gaat om twee à drie mensen die dat deden. Er waren in totaal 1800 mensen die hun honden tentoonstelden. Dan zitten er blijkbaar dus een paar van die gekken tussen", klinkt het.

Alarmeren

Als de organisatie wist wie deze personen waren, hadden ze hen direct gediskwalificeerd en buiten de deur gezet. ,,Maar de persoon die het heeft gefilmd, wacht tot in de avond met het publiceren ervan. Kijk, dan kunnen wij er natuurlijk niks mee. Ik snap wel dat Facebook dan ontploft. Maar als ze ons hadden gealarmeerd, waren we op de Dogshow meteen in actie gekomen. Dat was nu onmogelijk", legt Peperkamp uit.

,,Op de beelden zien we alleen een hand en een arm. Op basis daarvan weten wij niet om wie het gaat. Iedere exposant heeft een draagnummer op de mouw of borst gespeld. Als die nu gefilmd was, kon ik binnen twee seconde achterhalen wie de exposant was", besluit Peperkamp.

Volledig scherm Beeld van een hondenbaasje die de vulva betast. © Videostill RTL Nieuws

Politie

De politie laat in een reactie weten dat het op basis van de beelden die zij van de melder ontving geen strafbare feiten constateert. ,,Als goed te zien is welke handelingen er gedaan worden en wie die handeling verricht, dan kunnen we, in samenwerking met het OM, optreden. Maar uit deze beelden konden wij geen opsporingsindactie halen.”

Een woordvoerder laat weten dat zij de melder op de hoogte hebben gebracht van hun bevindingen. Ook adviseerden ze de melder in kwestie om bij het doen van aangifte ook beelden aan te leveren waar goed op te zien is welke handelingen er gedaan worden, en wie die handelingen verricht. ,,We nemen de zaak zeer serieus", voegt de woordvoerder daaraan toe.

Mocht er nog aangifte worden gedaan, dan gaat de politie in overleg met het OM opnieuw beoordelen of er sprake is van strafbare feiten. ,,Daarvoor kunnen we desgewenst ook andere deskundigen bevragen.”

Schoonheidswedstrijd

De Dogshow vond afgelopen weekend plaats in Eindhoven. Zo'n drieduizend viervoeters uit binnen- en buitenland deden op 1, 2 en 3 februari mee aan de schoonheidswedstrijd. Honden van verschillende rassen werden gekeurd in het Beursgebouw. Dat gebeurde in meerdere categorieën. Het was de 42ste editie van het evenement - ook bekend onder de naam Internationale Hondententoonstelling.