Voorlopig laatste zeer warme zomerdag

Volgens Weeronline loopt de temperatuur snel op. Vanmiddag wordt het 33 graden aan zee tot lokaal 39 graden in Limburg. De wind is matig en waait uit het oosten. In het zuiden wordt de wind geleidelijk zwak en veranderlijk van richting. In Zeeland draait de wind aan het einde van de middag naar het westen en treedt daar verkoeling op.

Vanavond en in de nacht naar morgen is vooral in het zuiden en westen van het land kans op enkele stevige regen- en onweersbuien. In het noorden en oosten blijft het droog. Koud wordt het niet. De minimumtemperatuur komt uit op 19 tot 21 graden.

Morgen kan het in het oosten en noordoosten regionaal nog 30 tot 32 graden worden. In het noordwesten, midden en zuiden wordt het 25 tot 30 graden. In Zeeland ligt de maximumtemperatuur rond 23 graden.

