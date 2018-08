Voorman van Pegida moet boete van 750 euro voor demonstratie betalen

De boete was hem in maart door het Openbaar Ministerie opgelegd. Hij betaalde niet, waarop de officier de zaak voor de rechter bracht. Als hij blijft bij zijn weigering te betalen, moet hij 15 dagen zitten. ,,Zet me dan maar meteen vast. Kan dat?'' vroeg Wagensveld de rechter na het aanhoren van het vonnis. Wagensveld verscheen in wit gewaad voorzien van teksten voor de rechter. Buiten de rechtbank stond voorafgaand aan de zaak een tiental demonstranten. Volgens de voorman van Pegida Nederland is van een demonstratie in november geen sprake geweest.

Met bloed besmeurd kruis

Op internet verscheen een filmpje van een met bloed besmeurd kruis dat door Wagensveld en anderen op het bouwterrein van een moskee in Enschede was gezet. ,,Als dat een verboden demonstratie was, waarom zit ik hier dan alleen?'', vroeg hij de rechter. In maart dit jaar verschenen vele kruizen op het bouwterrein van de moskee.



Hoewel het aanzicht daarvan schokkend kan zijn, zag het OM er geen strafbare feiten in. De officier van justitie bleef bij zijn boete van 750 euro. De rechter vond ook dat er sprake is geweest van een demonstratie en wees de eis toe. ,,Ik lach erom'', zei Wagensveld na afloop van de zitting. Hij kondigde aan vaker in Enschede te gaan demonstreren.