‘Voorspelling toename dementie allang achterhaald’

,,Die algemeen aangenomen voorspelling is gebaseerd op een huis-aan-huisonderzoek in een wijk in Rotterdam uit 1992”, zegt Olde Rikkert, een absolute autoriteit in zijn vakgebied.

,,Toen is nagegaan hoeveel Rotterdammers in bepaalde leeftijdsgroepen dementie hadden. Sindsdien zijn er op die oude getallen alleen maar rekenmodellen losgelaten. Daarbij is vooral gekeken naar de groei van de Nederlandse bevolking en het feit dat we ouder worden. Natuurlijk, omdat we meer ouderen krijgen en langer leven, zal dementie per saldo vaker voorkomen. Maar dat hoeft niet te betekenen dat het zal verdubbelen. Er zijn meer factoren van invloed op het krijgen van dementie, zoals opleidingsniveau en hoe gezond we leven. Dit wordt in die rekenmodellen niet meegenomen.”