Voorstellingen Dolfinarium in strijd met Europese regels: ‘Maat is nu echt vol’

Op verzoek van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de visitatiecommissie Dierentuinen eind vorig jaar een bezoek gebracht aan het Dolfinarium. Doel hiervan was om te onderzoeken in hoeverre de dierenvoorstellingen en -verblijven in het Harderwijkse zeezoogdierenpark nog voldoen aan dierentuinrichtlijn van de Europese Unie (EU).



In haar rapport uit de commissie stevige kritiek op het Dolfinarium. De dieren, met name de dolfijnen in de koepel en de Californische zeeleeuwen in het Zeeleeuwentheater, zouden worden gebruikt als ‘performers’. ,,Daarmee missen de dierpresentaties de educatieve waarde die van een moderne dierentuin mag worden verwacht”, staat te lezen in het rapport.