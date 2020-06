Voortvluchtige crimineel Shahin Gheiybe publiceert boek over ontsnapping naar Iran

Politiewoordvoerder Dennis Janus zegt in een reactie tegen deze nieuwssite het publiceren van het boek vooral naar te vinden voor de slachtoffers van Gheiybe. ,,Maar we zullen niet rusten tot we hem hebben. Vroeg of laat loopt hij een keer tegen de lamp. Het recht heeft gesproken, en het recht zal ook zegevieren. Door zijn video's en misschien ook dit boek lijkt het alsof hij als een god in vrijheid kan leven, maar dat is niet zo. Voortvluchtigen moeten altijd over hun schouder kijken. We doen er alles aan, ook in de internationale samenwerking, om hem zo snel als mogelijk aan te houden.”