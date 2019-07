Voortvluchtige topcriminelen Ridouan Taghi en Saïd Razzouki officieel aangeklaagd voor meerdere liquidaties

Meerdere bronnen die betrokken zijn bij het omvangrijke Marengo-proces (waar inmiddels 16 verdachten bij zijn betrokken) bevestigen dat Taghi (41) en Razzouki (47) nu officieel zijn aangeklaagd door het OM. Hen wordt in elk geval het aansturen en medeplegen van de moorden op Samir Erraghib, Ranko Skekic en Hakim Changachi verweten. Hoewel enkele verdachten in dit proces ook worden verdacht van de liquidaties op misdaadblogger Martin Kok en spyshop-houder Ronald Bakker uit Huizen is het nog onduidelijk of het OM deze ook toeschrijft aan de twee. Daarnaast worden Taghi en Razzouki gezien als de kopstukken van een criminele organisatie, die als doel had criminele rivalen uit de weg te ruimen.

Het OM had drie maanden geleden al aangekondigd het duo bij verstek te willen veroordelen, als zij niet zouden worden opgepakt door de politie. ,,Op dit moment houden wij er rekening mee dat het mogelijk een vervolging bij verstek zal worden, hoewel de aanhouding van beide verdachten nog steeds de hoogste prioriteit heeft van politie en justitie. De beloning van 100.000 euro voor informatie die kan leiden tot de aanhouding van Taghi of Razzouki staat nog steeds uit,” zei het OM destijds. Het bedrag van 100.000 euro is een record in de Nederlandse misdaadgeschiedenis. Nooit eerder werd een dergelijk hoog bedrag uitgeloofd voor een gouden tip.

Kroongetuige Nabil B.

Voor het OM zijn de 41 verklaringen die kroongetuige Nabil B. (32) heeft afgelegd cruciaal in het rondkrijgen van het bewijs. De kroongetuige was zelf betrokken bij de liquidaties op Skekic en Changachi en heeft verteld hoe de moordorganisatie functioneerde. Daarnaast is de kroongetuige cruciaal in het ontcijferen van de miljoenen gekraakte PGP-berichten (Pretty Good Privacy) die het OM in bezit heeft. Via versleutelde Blackberry-telefoons communiceerden criminelen jarenlang openlijk met elkaar over allerlei misdrijven, in de gedachte dat de berichten die ermee verstuurd werden niet te ontcijferen waren. En omdat de gebruikers vaak andere namen gebruikten, is de kroongetuige voor het OM de ontbrekende schakel in het leggen van de complexe puzzel. Onlangs onthulde het AD dat de kroongetuige voor zijn verklaringen een strafkorting van 50 procent krijgt in zijn uiteindelijke strafeis. Dat betekent dat het OM ‘slechts’ twaalf jaar zal eisen voor zijn rol in deze onderwereldmoorden.

Een week nadat bekend werd dat B. kroongetuige was geworden werd zijn broer Reduan in het kantoor van zijn bedrijf in Amsterdam-Noord vermoord. Politie en justitie vermoeden dat dit een vergelding was. De schutter werd onlangs tot een celstraf van 20 jaar veroordeeld. Komende week wordt Nabil B. voor het eerst verhoord door de advocaten van de verdachten in het Marengo-proces.

Advocaat Taghi