Voorzitter (73) hulpclub bij zelfdoding vrijgelaten, maar hij blijft verdachte

Voorzitter (73) zelfdo­dings­club opgepakt en woning doorzocht na recente zelfdodin­gen

29 september Jos van Wijk, voorzitter van de Coöperatie Laatste Wil (CLW), is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij hulp bij zelfdoding. De 73-jarige Apeldoorner is vanochtend aangehouden, waarbij ook zijn huis is doorzocht. De aanleiding is een aantal recente zelfdodingen. Het Humanistisch Verbond, dat vrijheid om te kunnen beschikken over eigen leven en dood voorstaat, reageert geschrokken op de arrestatie van Van Wijk.