Voorzitter politiebond woest over vertrek Ellie Lust: 'Ze was een boegbeeld'

Lust begon in 1987 bij de Amsterdamse politie. Ze was onder meer wijkagent en ging in 2007 als woordvoerder aan de slag. Ze zette Roze in Blauw op, een netwerk van LHBT'ers bij de politie. Als woordvoerder was ze geregeld te zien in nieuws- en opsporingsprogramma's. In 2016 deed ze mee aan Wie is de Mol? en daarna kreeg ze een eigen programma, Ellie op Patrouille.



Voor de politieleiding de reden om haar voor het blok te zetten: óf voor haar televisiecarrière kiezen, óf voor haar politiewerk. De ‘amusementscarrière’ zou niet te verenigen zijn met haar werk voor de politie. Onzin, volgens Struijs. ,,Ik ken haar goed, en dit dossier eveneens. Ze is hartstikke zuiver en integer. De politietop wist wat ze deed, alles werd keurig gemeld. Het was tot voor kort geen enkel probleem.''