Voorzitter waakhond: KNVB houdt verwerpelijk verdienmodel cybercriminelen in stand

reconstructie Slotstuk van een ongekende klopjacht: van de moord op Peter R. de Vries tot het oppakken van Faissal Taghi

De arrestatie van de oudste zoon van Ridouan Taghi is het voorlopige slotstuk van een wereldwijde klopjacht op de organisatie van Nederlands meest gevreesde crimineel. De aanslag op Peter R. de Vries bracht de zoektocht in een stroomversnelling. Een reconstructie van hoe in twee jaar tijd het misdaadimperium van Taghi verder werd ontmanteld, van Dubai als thuishaven van het ‘superkartel’, tot de goudmijn die Nederland in handen kreeg.