Vrachtwagen met duizenden liters xtc-afval aangetroffen in Oisterwijk

LFO

Of er verband is met het drugslab Haaren dat donderdag werd opgerold, is niet bekend. Daar werd op landgoed Haarendael een drugslab aangetroffen, nadat er in Elst bij Nijmegen een vrachtwagen met drugsafval werd gevonden. Onderzoek leidde naar het lab in Haaren. Het is ook niet bekend waar de vrachtwagen vandaan komt en of er vloeistof gelekt is.