Vrachtwagen met vee gekanteld op A50: varkens op de weg

Weggebruikers in de richting van Arnhem wordt geadviseerd Nijmegen te volgen en om te rijden via de A73 of A326. Hoe het ongeval precies kon ontstaan, is nog onduidelijk.



Diverse varkens kwamen door het ongeval op het wegdek terecht. Brandweermannen moesten in actie komen om de dieren niet te laten ontsnappen en weer veilig in de truck te krijgen. Dat ging niet bij alle varkens even soepel, zo is te zien op de beelden.



Zover bekend raakte er niemand gewond. Door het ongeval is file ontstaan. De weg is naar verwachting tot 13.30 uur geblokkeerd. De vertraging bedroeg tegen 8.30 uur ongeveer een halfuur.