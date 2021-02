Vrachtwagenchauffeur André zoekt naar de uitgang in het doolhof dat Europa heet: ‘Wij zijn de dupe’

André Hereijgers probeert straks maar weer via een omweg vanuit Italië naar Nederland te komen. Hij is internationaal chauffeur voor het vervoersbedrijf Transport Zuid Nederland in Etten-Leur. Veel vertrouwd werk, rijdend op routine.



Maar de laatste tijd is het voor de 59-jarige Hereijgers en zijn collega's puzzelen in het buitenland. Op tal van plaatsen worden ze plots geconfronteerd met autoriteiten die een negatieve cortonatest van de truckers eisen. ,,En die mag dan niet langer dan 48 uur geleden afgenomen zijn. Da's best lastig voor veel collega's", weet de Rijsbergenaar.