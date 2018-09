Vrachtwagenchauffeur omgekomen na ongeluk A73

Russische spionnen op weg naar Zwitsers gifgaslab gepakt in Den Haag

13 september In Den Haag zijn dit voorjaar twee Russische spionnen aangehouden die op weg waren naar Zwitserland. Het reisdoel was het Spiez laboratorium. Dit onderzocht zowel de gifgasaanvallen van het Assad-regime in Syrië als de aanslag op de Russische dubbelspion Sergej Skripal in het Britse Salisbury. Dat meldt NRC.