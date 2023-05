‘Vragen havo-examen aardrijkskunde gaan nu ook echt over wat ik in de les heb behandeld’

docent over...Bijna 186.000 leerlingen nemen momenteel deel aan de centraal schriftelijke examens. In deze rubriek beoordeelt telkens een leraar een eindexamen vmbo, havo of vwo. Ditmaal bespreekt docent Eveline Hartman (41) van het CSG Dingstede in Meppel het havo-examen aardrijkskunde.

,,Het was een mooi examen!” begint Hartman enthousiast. ,,Er waren veel herkenbare onderwerpen en het was een goede afwisseling tussen de fysische (natuur) en sociale geografie (mens).” De leerlingen vonden het examen desondanks wél pittig, hoorde Hartman achteraf, alhoewel veruit de meesten op tijd klaar waren. ,,Maar ze blijven altijd hangen bij de moeilijke vragen, terwijl ze sommige opgaven zo konden beantwoorden.”

‘Hitte in Amersfoort’ heette één opgave. Dat ging over het hitte-eilandeffect: het fenomeen dat de temperatuur in een stedelijk gebied gemiddeld hoger is dan in het omliggende landelijk gebied. Hoe komt dat eigenlijk, moesten leerlingen aangeven. Hartman: ,,Dat is een heel actueel onderwerp met de huidige opwarming. En ze moesten gebouwen uit de binnenstad koppelen aan bepaalde periodes, ook een passende opgave.”

Er was nóg een vraag over klimaatverandering, over de extreme droogte in Brazilië in 2021. Daar hadden ze te maken met de ergste droogte in honderd jaar, vooral in de stedelijke gebieden. Leerlingen moeten dan kunnen verklaren waarom er in bepaalde periodes in het jaar weinig neerslag valt in dit Zuid-Amerikaanse land.

Wat Hartman opmerkelijk vond: sinds een paar jaar hebben leerlingen geen atlas meer op tafel, maar krijgen ze een extra bijlage (een kaartenkatern). ,,Dat zijn grote A3-vellen waarmee leerlingen moeten worstelen. Ze hebben dan een extra tafel omdat ze drie boekjes hebben om mee te werken. Kan dat niet anders?”

De moeilijkheidsgraad van het examen wisselt elk jaar, ziet de docent, maar op de havo is de lijn wel stabiel. ,,Dit jaar zaten er wat meer leervragen bij, niet alleen toepassing en inzicht. Ze hebben sowieso eerdere kritiek ter harte genomen: in het examen wordt nu ook echt gevraagd wat we in de les hebben behandeld. Dat is een goede ontwikkeling.”

Volledig scherm Eveline Hartman (41) van het CSG Dingstede in Meppel © Eigen foto

