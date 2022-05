Vredesactivist Mient Jan Faber (81) overleden

Vredesactivist Mient Jan Faber is vandaag in Amstelveen overleden. Dat meldt vredesorganisatie Pax. Faber verwierf als secretaris van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) bekendheid als organisator van de grote demonstraties tegen de kernwapens in de jaren 80. Zo liep hij voorop bij de grootste betoging ooit in Nederland in 1983, toen zo'n 550.000 mensen in Den Haag tegen die wapens demonstreerden.

In die jaren lobbyde Faber constant in de Tweede Kamer, op ministeries en bij de Navo over strategieën die tot ontwapening zouden kunnen leiden. Ook werkte hij toen intensief samen met mensenrechtenactivisten in de communistische Warschaupactlanden.

Na het einde van de Koude Oorlog stond Faber in tal van landen aan de zijde van vredesactivisten en slachtoffers van oorlogsgeweld en dictatuur. Hij bezocht vele malen (voormalig) Joegoslavië, de zuidelijke Kaukasus, de Palestijnse gebieden en Irak. Hij werkte er met anderen aan politieke voorstellen om geweld te stoppen en de basis te leggen voor democratie en mensenrechten.

Lesgeven

In 2002 kwam het tot een conflict tussen Faber en het IKV-bestuur over de oorlog in Irak. Faber trad in 2003 terug als algemeen secretaris. In 2004 werd hij bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij bekleedde de door het IKV gefinancierde leerstoel Citizens’ Involvement in War Situations tot aan 2012. Ook was hij bijzonder hoogleraar aan de universiteit in Houston (VS). Hij genoot van het lesgeven aan studenten die zijn lessen en de vele discussies als zeer inspirerend ervoeren.

,,De betekenis van Mient Jan Faber reikt veel verder dan zijn rol binnen de Nederlandse vredesbeweging”, benadrukt Miriam Struyk, directeur programma’s van PAX, de organisatie die ontstond met de fusie van IKV en Pax Christi Nederland in 2007. ,,We verliezen in hem een groot politiek strateeg en een zeer gedreven campagneman. Hij veranderde in Nederland het denken over vrede en veiligheid. De Europese vredesbeweging waar hij jarenlang aan bouwde heeft mede bijgedragen aan de val van de Muur. Persoonlijk ga ik een inspirator en vriend missen. Een man die uitdaagde om niet weg te kijken maar om voortdurend na te blijven denken over grote vredesvragen. Vragen waarbinnen de solidariteit met burgers in conflictgebieden - en hoe deze vorm te geven - altijd centraal moeten staan. Op dat denken bouwen we voort.”

Mient Jan Faber is 81 jaar geworden. Hij laat een vrouw, twee dochters en vijf kleinkinderen achter, zo meldt Pax.

Volledig scherm Duizenden vredesactivisten lopen op 2 juli 1983 onder leiding van IKV-boegbeeld Mient Jan Faber naar de Vliegbasis voor de allereerste demonstratie tegen de voorgenomen plaatsing van kruisraketten. 'Woensdrecht gevaarlijk kruispunt', bloklettert het spandoek. © Ben Steffen / collectie West-Brabants Archief