Vreedzaam verjagen: ganzen op de loop voor drones

Meer nog dan op Top gun, maar dan zonder wapens, lijkt het verjagen van ganzen met drones een beetje op schapen hoeden in de lucht. ,,Net als een herdershond vliegen wij in patronen om de vogelzwerm een bepaalde kant op te krijgen”, zegt Drost. Het doel is schade door ganzenvraat in grasland, groenteteelt en akkerbouw te beperken.

De oplossing komt geen dag te vroeg. Sinds de jaren 70 is het aantal ganzen dat overwintert in Nederland vertienvoudigd tot ruim 2 miljoen. Uit een proef op 400 hectare in de Starnmeerpolder in Noord-Holland lijkt de landbouwschade te halveren dankzij inzet van drones.

Volledig scherm Dierenbescherming is enthousiast dat het verjagen van ganzen ook zonder afschot mogelijk lijkt. © Willemijn Stolk / Drowgoo

,,De vlag kan uit”, zegt Niels Kalkman van de Dierenbescherming. ,,Dit is een win-win-winsituatie. Beter voor de boer, want die behoudt liever zijn eigen gras. Beter voor de provincie, want die hoeft minder vergoeding uit te keren. En beter voor de ganzen, want die worden niet meer afgeschoten.”

30 miljoen euro schade

De proef in de Starnmeerpolder betrof een periode van twee maanden tussen maart en het maaien van de eerste waardevolle snede gras. Jaarlijks keren provincies 30 miljoen euro uit aan schadevergoeding voor ganzenvraat. Het kaalvreten van het gras is overigens niet het enige probleem.

,,Dat ze m’n gras opeten is tot daar aan toe, want dat wordt vergoed”, zegt melkveehouder Jeroen Brinkman. Ganzenpoep maakt het gras ook minder aantrekkelijk voor koeien en vervuilt het slootwater, waardoor de runderen alleen nog in de stal willen drinken. ,,Dat is ongemak voor het dier en kost melkproductie", aldus Brinkman.

Quote Als de gans meer beweegt om voedsel te vinden, houdt hij minder energie over voor voortplan­ting Dennis Drost, Drowgoo

Drost kwam op het idee toen hij enkele jaren terug in een weiland zijn drone liet vliegen en de landeigenaar zag dat ganzen ervandoor vlogen. ,,Ga daar vooral mee door”, kreeg hij als aanmoediging. Met het bedrijf Drowgoo houdt hij inmiddels via sensoren in de gaten waar ganzen zich bevinden en wanneer de drones eropaf moeten.

Volledig scherm Een boer reageerde enthousiast toen Drost met een drone boven het grasland vloog en ganzen vertrokken: ,,Ga daar vooral mee door.” © Willemijn Stolk / Drowgoo

Heeft de methode geen waterbedeffect? ,,Ja”, erkent Drost. ,,Maar dat geldt ook voor bejagen met geweer. Bovendien: als de gans meer beweegt om voedsel te vinden, houdt hij minder energie over voor voortplanting.” En ganzen vinden drones zo irritant dat ze niet slechts 100 meter opschuiven, maar zich naar kilometers verderop verplaatsen.

Dweilen met kraan open

De Dierenbescherming roept provincies op de vreedzame verjaging te omarmen. Want dat er iets tegen de grote populatie gedaan moet worden, erkent ook die organisatie. ,,Bij afschot blijft het dweilen met de kraan open”, zegt Kalkman.

De inzet van drones noemt hij ‘hoopgevend’. ,,We kunnen dit op veel grotere schaal doen, waarbij je ook natuurgebieden vrij moet laten waar ganzen wel ongestoord kunnen verblijven. Uiteindelijk hebben ook provincies baat bij lagere schade-uitkeringen.”