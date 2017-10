Vreemdeling vaak korter in cel

Door een regeling die in april 2012 van kracht werd, kunnen vreemdelingen een deel van hun celstraf ontlopen door te kiezen voor terugkeer naar hun thuisland. Over die regeling van 'strafonderbreking' ontstond dit jaar ophef nadat een Pool was vrijgelaten die verantwoordelijk was voor het doodrijden van een 2-jarig meisje en haar grootouders in Meijel. De man had tot woede van de nabestaanden 15 maanden cel gekregen en mocht ook nog eens na krap negen maanden de cel uit om naar zijn zwangere vriendin in Polen te gaan.