‘Vriend dode vrouw Warfhuizen gedroeg zich soms agressief’

Een bestuurslid van de Stichting Keroazie, die verslaafden begeleidt in de gemeente De Marne, zei gisteravond dat de stichting geen cliënten in behandeling heeft die in Warfhuizen wonen. Twee cliënten van deze stichting zijn veroordeeld tot acht jaar celstraf voor de moord op Jesse van Wieren in Kloosterburen, op nieuwjaarsdag in 2016.



,,Dat geloof je toch niet, een moord in Warfhuizen’’, zeggen twee bewoners van de Baron van Asbeckweg in Warfhuizen. Het is druk in de straat aan het eind van de middag. Om nummer 54a zijn roodwitte linten gespannen. Eerder heeft de politie er het lichaam van een 46-jarige vrouw gevonden en een man van 32 jaar die binnen was gearresteerd.