Vrijdagochtend opnieuw kans op 'flink wat’ sneeuw

videoEr hangt nóg meer sneeuw in de lucht. Vrijdagochtend kan er in Groningen, Drenthe en delen van Friesland flink wat sneeuw vallen, meldt Weerplaza. In de rest van het land is er de komende dagen vooral veel regen op komst. Tot en met vrijdag kan regionaal wel 20 tot 30 millimeter regenwater vallen.

,,Er valt mogelijk flink wat sneeuw in het noorden en noordoosten van Nederland. Dat staat nog niet vast, maar als er daadwerkelijk sneeuw valt, zal dat meteen een aanzienlijke hoeveelheid zijn”, vertelt Raymond Klaassen van Weerplaza.



Plaatselijk kan dit volgens Klaassen leiden tot een sneeuwdek van 5 tot 10 centimeter. Waar er precies wel of geen sneeuw valt is nog moeilijk aan te geven. ,,Friesland, Groningen en Drenthe komen waarschijnlijk in het sneeuwgebied te liggen. De overgangszone ligt dan waarschijnlijk over de Noordoostpolder en Gelderland. Maar lang niet alle weermodellen komen op diezelfde voorspelling uit", meldt meteoroloog Klaassen. ,,Het kan ook zijn dat de sneeuw boven het noorden van Duitsland valt, melden andere weermodellen. Dan blijft de sneeuw buiten ons land. Maar zeker in Groningen acht ik de kans op sneeuw groot.”

Spelen in de sneeuw

Ook vandaag viel er in het noorden en noordoosten van Nederland sneeuw. Het KNMI kondigde daarom code geel af, vanwege de bijkomende gladheid. Groningen werd maandagavond laat al bedekt onder een witte deken. Op veel plekken viel 2 tot 4 centimeter sneeuw. ,,Terwijl de rest van Nederland de avondklok overtreedt om te rellen, overtreedt Groningen de avondklok om te spelen in de sneeuw’’, zo twitterde de Groningse website Sikkom.

Lang bleef de sneeuw niet liggen, want het stopte rond middernacht al met sneeuwen. De temperatuur bleef boven het vriespunt.

‘Gevecht’

Het is vandaag in het noorden van het land een stuk kouder (2,2 graden), dan in het zuiden van Nederland (7,1 graden). ,,Boven ons hoofd speelt zich een ‘gevecht’ af tussen koude lucht in het noorden en zachte lucht in het zuiden. De zachte lucht dringt vanuit het zuiden op, maar op hetzelfde moment wil de koudere lucht in het noorden niet wijken", legt Klaassen uit. ,,Daardoor zijn de temperatuurverschillen tussen het noorden en zuiden groot. Die koude lucht hangt maar boven een smal deel van het land. Bij zulke grote temperatuurverschillen gaat het in een groot deel van het land enorm regenen. Het wordt kletsnat. Maar op het koudste deel kan sneeuw vallen.”

Als het vrijdag daadwerkelijk gaat sneeuwen, worden die temperatuurverschillen nog groter. Dan kan het 10 graden worden in het zuiden van het land, en in het noorden rond het vriespunt. Volgens Klaassen wordt echter morgen echt duidelijk hoe het weer er vrijdag uit zal zien. ,,De vraag is of het hier gaat sneeuwen, of dat de sneeuw in Duitsland blijft. Als het er een beetje tussenin blijft, kan in het noorden van Nederland ijsregen vallen.”

Zaterdag verdwijnt de neerslag en wordt het vooral koud. ,,In de zuidelijke provincies kan in het eerste deel van de dag wat natte sneeuw vallen, die misschien plaatselijk voor een winterse verrassing zorgt. Ik sluit dan zelfs een paar ijsdagen niet uit met in de nachten matige tot misschien wel strenge vorst.”



Vanaf dinsdag wordt het weer een stuk zachter.

Ook vorige week viel er al een laagje sneeuw in Groningen.