Vrijwel alle kranten verschijnen morgen niet: ‘Te gevaarlijk om de weg op te gaan, zeker voor bezorgers’

Het is volgens hen te gevaarlijk voor chauffeurs, distributeurs en bezorgers. De e-paper van het AD (en regionale AD-titels in Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Amersfoort, Groene Hart, Drechtsteden en Rivierenland) is vanaf morgenochtend vroeg digitaal te lezen via krant.AD.nl . Daarvoor zijn geen inloggegevens nodig.

20.000 bezorgers

,,Verschillende vervoersbedrijven waarmee wij samenwerken hebben ons in de loop van de dag laten weten dat ze hun chauffeurs niet op pad willen sturen,’’ zegt Gerda van der Poel, directeur bezorging van DPG Media, uitgever van onder meer het AD. ,,Vervolgens zouden wij in dit winterweer 20.000 bezorgers in Nederland de straat op sturen en dat is onverantwoord. Lokaal kan het meevallen, maar we hebben in het verleden te veel nare ongelukken met bezorgers gehad die met deze weersomstandigheden de weg op zijn gegaan.”