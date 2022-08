Vrijwel geen treinverkeer in grootste deel Noord-Holland door NS-staking, rustig op stations

updateOp de derde stakingsdag van NS-personeel rijden er vandaag de hele dag vrijwel geen treinen in het grootste deel van Noord-Holland. Reizigers in het hele land moeten rekening houden met langere reistijden en vaker overstappen, meldt de NS. Ook Schiphol is slecht bereikbaar door de staking.

Op verschillende grotere stations in het land lijken de gevolgen van de treinstaking in Noord-Holland maandag vooralsnog niet veel reizigers te treffen. Op Schiphol was het rond 08.15 uur rustig, slechts een paar mensen keken naar de borden hoe ze in Amsterdam konden komen.

Door de verwevenheid van het stakingsgebied met de dienstregeling, kunnen reizigers overal in Nederland last hebben van de actie. Zo is luchthaven Schiphol ook slecht bereikbaar. De NS rijdt wel op minimale bezetting vanaf Utrecht naar de luchthaven, wat betekent dat er ongeveer twee treinen per uur op het traject rijden. De vervoerder vraagt mensen alleen per trein naar Schiphol te gaan als het echt niet lukt om er op een andere manier te komen.

Geen verrassing

Vooral buitenlanders vragen zich af hoe ze in de hoofdstad moeten komen. Op kaartjesautomaten hangen briefjes, waarop in het Engels is aangegeven dat er een staking is, plus een kaartje waarop staat aangegeven welke treinen daardoor niet rijden. Verder is het druk met auto’s die naar de luchthaven rijden. Vanaf de luchthaven gaan er wel treinen naar Utrecht, Almere en Den Haag, al zijn het er wel minder.

Op Rotterdam Centraal lijken ook niet veel mensen verrast. Op het informatiebord staat bij ongeveer 60 procent van de treinreizen de melding ‘cancelled’. Vooral treinen richting Amsterdam zijn het probleem. Volgens een medewerker van een informatiestand staan er ook wel veel treinen gepland die uiteindelijk alsnog niet gaan.

Op Den Haag Centraal is het maandagochtend even voor 07.00 uur een stuk rustiger dan normaal. Volgens medewerkers van de rangeerdienst staan op de perrons treinen, maar is niet duidelijk of ze überhaupt vertrekken. Op de borden met reisinformatie zijn op dat moment vijf uitvallende treinen aangegeven. Het gaat vooral om treinen richting Amsterdam en hoger in Noord-Holland.

Er rijden onder andere minder treinen tussen Leiden en Rotterdam Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht en Breukelen en Veenendaal. Ook rijdt de hogesnelheidslijn niet tussen Amsterdam Centraal en Breda. In Noord-Holland zelf rijden vrijwel de hele dag nauwelijks NS-treinen. De NS adviseert reizigers die binnen Noord-Holland willen treinen of naar de provincie moeten om alternatief vervoer te regelen of hun reis uit te stellen. Er rijden geen bussen als vervanging van de treinen. ,,De reisplanner is bijgewerkt, maar gezien de onzekerheid raden we je aan om je reis kort voor vertrek te plannen”, zegt de NS.

Staking raakt ook internationale treinen

Ook internationale treinreizigers gaan de staking maandag voelen. Thalys en Eurostar rijden helemaal niet. De intercity tussen Brussel en Amsterdam rijdt alleen tussen Rotterdam en Brussel en minder vaak dan normaal. De ICE naar Frankfurt rijdt drie keer vanuit Amsterdam, de IC Berlijn rijdt vanuit Duitsland tot grensplaats Bad Bentheim. De Nightjet uit Wenen reist niet verder dan Keulen.

Vanwege de staking vindt de Duitse spoorwegendienst Deutsche Bahn het te onzeker om Nederland in te rijden, aldus een woordvoerder van NS. Mensen kunnen wel vanaf Bad Bentheim een regionale trein nemen de grens over.

ANWB: drukker op de weg rond Amsterdam

De ANWB verwacht dat het vandaag rond Amsterdam drukker op de weg zal zijn, deels vanwege de NS-staking. Daarbij komt dat in de regio noord maandag de zomervakantie voorbij is en de scholen weer gaan beginnen. Vooralsnog zijn er evenwel geen extra files door de staking, ook niet rond Amsterdam, meldt de ANWB.

De organisatie denkt niet dat de ochtend- of avondspits extreem zwaar zal zijn, onder meer doordat het in het zuiden van het land nog schoolvakantie is en er mensen zonder schoolgaande kinderen zijn die nog wel vakantie hebben. ,,Mensen weten dat de treinstaking er is en er zullen dus meer mensen thuis gaan werken”, zegt de woordvoerder van de ANWB er verder over.

Cao-onderhandelingen

De acties door NS-personeel worden gevoerd vanwege de stukgelopen cao-onderhandelingen tussen NS en de vakbonden FNV, CNV en VVMC. NS laat weten ‘de zorgen van onze collega’s over de financiële situatie en werk-privé balans’ te begrijpen. ,,Tegelijkertijd hebben we als bedrijf te maken met een krappe arbeidsmarkt, stijgende prijzen en achterblijvende reizigersaantallen.” De NS ziet evengoed ‘voldoende aanknopingspunten’ om het gesprek over de cao weer op te pakken.