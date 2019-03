‘Vroeger vonden we rechts zijn ongeveer het uncoolste ever’

In de jaren 80 was bijna iedere jongere links. Rechts zijn vonden we zo ongeveer het uncoolste ever. Dan was je je ouders. En als we iets niet wilde zijn, dan was het onze ouders. Burgerlijk, ingeslapen, bezweken voor de macht. De mijne lazen na een wilde, linkse hippie-jarenzeventig ineens De Telegraaf, noemden zich middenstanders, stemden VVD en riepen in discussies dingen als ‘liever dood dan rood’.