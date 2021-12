Vrolijke bezorger Peter bedolven onder cadeaus door buurt: ‘Je doet er toe’

Stadsbus verdwijnt 's avonds in Gouda en Alphen: dit is het alterna­tief (en het is nog sneller ook)

De Vlinder komt er aan: het busje van Arriva dat eerst in Alphen en later in Gouda gaat rijden en de normale stadsbus in de avond gaat vervangen. ,,Een grote bus met daarin een handjevol reizigers rondjes laten rijden door de stad is niet duurzaam’’, verklaart Machiel Kleingeld van Arriva de stap.

16 december