Vrolijke Tara (12) begon net aan 2-VWO, maar gebroken giek maakte einde aan haar jonge leven

Toedracht dodelijk zeilonge­luk nog onbekend: ‘Dit is de eerste keer dat het misgaat’

Het is nog niet bekend hoe het ongeluk op een zeilboot kon gebeuren waardoor een scholiere uit Den Haag woensdag om het leven kwam. Dat zegt rector Katrien van de Gevel van de school waar het meisje op zat, Dalton Den Haag. Volgens Van de Gevel was het meisje, Tara, 12 jaar oud en zou ze binnenkort 13 worden. Aanvankelijk werd gezegd dat ze 13 was. Ze zat in de tweede klas van het vwo. Van de Gevel beschrijft haar als “een levenslustig meisje, sociaal en zelfstandig”.

15:54